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Türkiye, Ürdün ve Suriye Dışişleri Bakanları toplantısı Ankara'da yapılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye, Ürdün ve Suriye Dışişleri Bakanları toplantısı Ankara&#039;da yapılacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Türkiye, Ürdün ve Suriye Dışişleri Bakanları toplantısının yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye, Ürdün ve Suriye Dışişleri Bakanları toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 12 Mayıs 2025 günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin katılımıyla, 12 Mayıs 2025 tarihinde Ankara’da bir toplantı gerçekleştirilecektir." denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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