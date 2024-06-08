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5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te sulama işçisi, tankerle refüj sulaması yaptığı esnada arkadan gelen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.

Feci kaza, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. 

SULAMA YAPTIĞI ESNADA MOTOSİKLET ÇARPTI

İddiaya göre, büyükşehir belediyesi kent estetiği biriminde sulama işçisi olarak çalışan Kalender Karayılan'a (45), tankerle refüj sulaması yaptığı esnada arkadan gelen motosiklet çarptı. 

5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu - 1. Resim

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Kaza sonrası 5 çocuk babası Karayılan ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Kalender Karayılan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Kalender'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Birecik'te defnedileceği öğrenildi.

5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu - 2. Resim

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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