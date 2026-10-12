İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma sürerken, Valilik ve Bakanlıktan ortak bir açıklama geldi. İzlenecek yol haritasına göre, çöken binadaki vatandaşların acil ihtiyaçları için AFAD ve Valilik yaklaşık 9 milyon Türk Lirası ödenek aktaracak, vatandaşlara birkaç alternatif sunan Bakanlık ise yeni konutları 1 yılda teslim etmeyi planlıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Maltepe'de 8 Ekim'de alt 3 katı çöken 7 katlı binaya ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Maltepe'de kısmen çöken bina ve çevresindeki tahliye edilen apartmanların hak sahipleriyle yapılan değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Vali Gül şunları söyledi:

5 kişiye mezar olan Maltepe’de izlenecek yol haritası belli oldu! 9 milyon lira acil yardım ödenecek, 1 yılda yeni konutlar teslim edilecek

"9 MİLYON LİRA ACİL YARDIM AKTARILACAK"

Acılı ailelerimizin süreçlerini yakından takip ettik. Bugün itibarıyla çöken binadaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk Lirası ödenek aktarılacak. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda Bakan Yardımcımız ve Bakanlık yetkililerimiz bölgeye geldi. Yıkılan binada ve etrafında tedbiren boşalttığımız binalardaki hemşehrilerimizle istişarede bulunduk.

5 kişiye mezar olan Maltepe’de izlenecek yol haritası belli oldu! 9 milyon lira acil yardım ödenecek, 1 yılda yeni konutlar teslim edilecek

Vali Gül’ün ardından açıklamalar yapan İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ise bölgede yürütülecek kentsel dönüşüm sürecini anlattı. “Devlet olarak her zaman mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk; dün olduk, bugün de yanlarındayız, yarın da olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür felaketlerin ardından net talimatları bulunmaktadır” diye vurgulayan Bulut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un kendilerini görevlendirdiklerini belirtti.

5 kişiye mezar olan Maltepe’de izlenecek yol haritası belli oldu! 9 milyon lira acil yardım ödenecek, 1 yılda yeni konutlar teslim edilecek

“BİRKAÇ ALTERNATİF SUNDUK”

İlk günden itibaren AFAD ve yetkili birimlerle sahada olduklarını ifade eden Bulut yol haritasını şöyle anlattı:

Vatandaşlarımızla görüşüp düşüncelerini aldık. Kardeşler Apartmanı'nda meydana gelen yıkımın ardından çevredeki 5 bina da tedbiren boşaltıldı. Ayakta duran binaların risk analizleri yapılıyor. Sonuç olarak bu binaları da projeye dâhil ederek bütüncül bir yaklaşımla hareket edeceğiz. Vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçları zaten Valiliğimizce karşılanıyor. Biz de kalıcı iskan açısından kendilerine birkaç alternatif sunduk. İstanbul genelinde devam eden 'Yarısı Bizden' kampanyamız kapsamında 1 milyon 875 bin lira destek sağlamak suretiyle vatandaşlarımızın kendi yüklenicileriyle binalarını yapma imkanı mevcuttur. Ancak devlet olarak bu süreçte vatandaşlarımızın anlaşma süreçlerini yürütmesinin zor olabileceğini değerlendirdik.

"1 YIL İÇERİSİNDE HAYATA GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ"

Bulut, şöyle devam etti:

Daha önce Kartal, Kağıthane ve Güngören gibi birçok ilçemizde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm projelerinde olduğu gibi, bu projeyi de devlet eliyle çok kısa sürede hayata geçireceğimizi belirttik. Vatandaşlarımızın da beklentisi bu yöndedir. İnşallah 1 yıllık süre içerisinde bu projeyi tamamlayıp teslim etmiş olacağız.

5 kişiye mezar olan Maltepe’de izlenecek yol haritası belli oldu! 9 milyon lira acil yardım ödenecek, 1 yılda yeni konutlar teslim edilecek

HAZIR DAİRELER DE ÖNERİLDİ

Mağdur vatandaşlara alternatif olarak Maltepe Esenkent'te daha önceki dönüşümlerden ellerinde kalan hazır daireleri de önerdiklerini belirten Bulut “ Vatandaşlarımız bu alternatifleri değerlendirecekler. Ayrıca bugünden itibaren vatandaşlarımızın taleplerini alacak bir Kentsel Dönüşüm Ofisi'ni faaliyete geçirdik. Tüm talepleri aldıktan sonra değerlendirip hangi alternatifle ilerleyeceğimize karar vereceğiz. Devletimizin desteği her zaman vatandaşlarımızın üzerinde olacaktır” dedi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bulut, yaralı vatandaşların sağlık durumuna ilişkin ise "Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Hamdolsun, tedavi ve iyileşme süreçleri hızlı bir şekilde devam etmektedir" dedi.

5 kişiye mezar olan Maltepe’de izlenecek yol haritası belli oldu! 9 milyon lira acil yardım ödenecek, 1 yılda yeni konutlar teslim edilecek

“KAROT ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILACAK”

Tahliye edilen binalardaki ruhsat ve kaçak kat iddiaları ile inceleme süreçlerine dair de konuşan Bulut şunları söyledi:

Boşaltılan binaların ruhsat ve projelendirme durumlarına ilişkin incelemelerimiz sürüyor. Karot örnekleri alınıp projeler ile mevcut durumdaki kat sayıları ve iskan durumları karşılaştırılacak. Yapılacak incelemeler sonucunda binaların sağlamlığı tespit edildikten sonra vatandaşlarımızın tekrar oturmasına izin verilecek ya da binaların yıkımına karar verilecektir.

“MÜRACAAT ETSİNLER, İNCELEMELERİ YAPALIM”

Bulut sözlerini “Dünyanın hiçbir yerinde vatandaşına bu düzeyde kentsel dönüşüm desteği sağlayan başka bir ülke bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu destek süresi 1 yıl daha uzatılmıştır. Binalarında ruhsatsız tadilat yapılmış ya da teşebbüs edilmiş durumlar varsa vatandaşlarımız bize müracaat etsinler, detaylı incelemeleri yapalım” diyerek tamamladı.

5 kişiye mezar olan Maltepe’de izlenecek yol haritası belli oldu! 9 milyon lira acil yardım ödenecek, 1 yılda yeni konutlar teslim edilecek

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Maltepe Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıMaltepe

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala