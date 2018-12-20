Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında  karşıladı.   Erdoğan ve Ruhani'nin, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından  iki ülkenin milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.Konuk Devlet Başkanı Ruhani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba  asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden  bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Ruhani,  merdivenlerde Türkiye ve İran bayrakları önünde poz verdi.

Baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi  Oturumu'na geçilecek.  Anlaşmaların imza töreninden sonra Erdoğan ve Ruhani ortak basın  toplantısı düzenleyecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğu onuruna resmi yemek verecek. İki lider, yemeğin ardından Çankaya Köşkünde yapılacak İş Forumu  toplantısına katılacak.Karşılama töreninde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji  Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Savunma Sanayii Başkanı İsmail  Demir de hazır bulundu.