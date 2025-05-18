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6,2'lik depremin yaşandığı İstanbul'da bu da oldu! Sarsıntı olmadan binadan beton koptu, yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından vatandaşların endişeleri sürerken, Avcılar'da yok artık dedirten cinsten bir olay yaşandı. İlçede bir binadan kendiliğinden kopan beton parçaları, o sırada caddede yürüyen bir kadının başına isabet etti.

İstanbul'da 23 Nisan saat 12.49'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanırken, Avcılar'da herhangi bir sarsıntı olmadan yaşanan olay adeta pes dedirtti.

Avcılar Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde bir binadan kopan beton parçaları caddede yürüyen bir kadının kafasına düştü. Kanlar içinde kalan kadın olayın şokuyla kanayan başını tutarak bulunduğu yerden uzaklaşmaya çalıştı.

6,2'lik depremin yaşandığı İstanbul'da bu da oldu! Sarsıntı olmadan binadan beton koptu, yaralı var - 1. Resim

GÜVENLİK ÖNEMLERİ ALINDI

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakındaki bir hastaneye götürülen kadının başına dikiş atıldığı, ardından da taburcu edildiği öğrenildi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde binadan kopan beton parçalarının caddede yürüyen kadının başına isabet ettiği anlar yer aldı. Olayın ardından binanın önünde güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

6,2'lik depremin yaşandığı İstanbul'da bu da oldu! Sarsıntı olmadan binadan beton koptu, yaralı var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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