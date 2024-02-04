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    • 6 Şubat depremlerinin yıldönümüne doğru... Malatya'da hayallerin altında kaldığı 'enkaz dağları'

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Deprem, Malatya, Enkaz, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya'da yıkım çalışmaları sürüyor. Biriken molozlar nedeniyle hayallerin altında kaldığı 'enkaz dağları' oluştu.

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili yıkan 6 Şubat depremlerinin yıldönümüne sadece günler kaldı. Depremin etkilediği kentlerden biri de Malatya. En önemli sorunlardan biri ise halen yıkılan binaların enkazlarının neden olabileceği sağlık sorunları.

    6 Şubat depremlerinin yıldönümüne doğru... Malatya'da hayallerin altında kaldığı 'enkaz dağları'

    Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Malatya'da iş makineleriyle kamyonlara yüklenen molozlar Yaka Mahallesi Şehir Mezarlığı mevkiindeki boş bir araziye taşınıyor. Bu alana dökülen molozlar, iş makineleriyle ayrıştırılıyor.

    6 Şubat depremlerinin yıldönümüne doğru... Malatya'da hayallerin altında kaldığı 'enkaz dağları'

    Biriken molozlar ise adeta enkaz dağlarına dönüştü. Malatya halkının hayallerinin ve acı hatırlarının altında yattığı enkaz dağları görenleri hüzne boğuyor.

    6 Şubat depremlerinin yıldönümüne doğru... Malatya'da hayallerin altında kaldığı 'enkaz dağları'

    'O GÜNÜ HATIRLAMAK İSTEMİYORUZ'

    Şehirlerle birlikte insanların da hayallerinin yıkıldığını söyleyen ve moloz yığınlarının taşındığı bölgede fidancılık yapan Aziz Haliloğlu, “Depremin yıldönümü yaklaşıyor. Asrın depremi diyebileceğim bir depremdi bu sebeple duygularımız taze. Birçok hayalimiz kırıldı, hayallerimizi yeniden yeşertmeye çalışıyoruz. Birçok vatandaşımız buradan göçtü gitti veya geçici olarak gittiler. Maddi ve manevi birçok sıkıntı gördük bunları yeni hayallerle yeşertmeye çalışıyoruz. O günü hatırlamak istemiyoruz, Allah bir daha yaşatmasın. Devletimiz var olsun, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına depremzedeler olarak teşekkür ediyoruz. O günler çok acılı, sıkıntılı ve bütün hayallerimizin kırıldığı günlerdi. Zor şartlarda herkesin bize kucak açması, yardım eli uzatması çok mühimdi. Bunun ötesinde, Allah devletimize zarar vermesin bütün gücüyle seferber oldu” şeklinde konuştu.

    6 Şubat depremlerinin yıldönümüne doğru... Malatya'da hayallerin altında kaldığı 'enkaz dağları'

    'BURADA BİRÇOK VATANDAŞIN HAYALİ YATIYOR'

    Yıkılan binaların enkazını her gün görmenin üzüntüsünü yaşayan Haliloğlu, “Burada birçok vatandaşın hayali yatıyor. Arkamda gördüğünüz enkazda ceset yok, sonradan yıkılan ağır hasarlı binaların enkazı var. İnsanoğlu her şeye her zorluğa alışıyor. Baktığımız zaman diyorum ki, ‘şu arkadaşımız böyleydi, depremde böyle oldu’. İnsanı üzüyor molozları gördükçe tedirgin oluyorum. Her gün de sallandığımız için tedirginlik yaşıyoruz üzüntüsü de devam ediyor. Rabbim bir daha yaşatmasın, insanoğlu gördükçe üzülüyor her gün enkazın içine gelip gitmek kolay değil” diye konuştu.

    6 Şubat depremlerinin yıldönümüne doğru... Malatya'da hayallerin altında kaldığı 'enkaz dağları'

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DepremMalatyaEnkaz
    Haberler > Gündem > 6 Şubat depremlerinin yıldönümüne doğru... Malatya'da hayallerin altında kaldığı 'enkaz dağları'
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