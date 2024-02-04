6 Şubat depremlerinin boyutu bir kez daha gözler önünde! Tarihi caminin yerle bir olduğu anlar kamerada

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da birçok ibadethane yıkıldı. 600 yıllık tarihi Mahremiye Camii de Antakya'da yıkılan ibadethanelerden biri oldu. Depremin yıldönümü yaklaşırken Mahremiye Camii'nin yıkıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği kentlerden biri Hatay. Depremin yıldönümüne günler kala ortaya çıkan bir görüntü, depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Medeniyetlerin başkenti olarak bilinen Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 600 yıllık tarihi Mahremiye Camii, 6 Şubat'ta meydana gelen depremle yerle bir oldu. Depremin vurduğu caminin yıkıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Habibi Neccar Mahallesi Muhtarı Fuat Gövce, tarihi yapının 6 Şubat gecesi yaşanan yıkıma dayanamadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat’ta arkamızda görülen tarihi Mahremiye Camisi o anda yıkıldı. Camimiz çok eski, İbrahim Ethem Hazretlerinin yaptırdığı bir camidir. İnşallah en kısa zamanda yeniden ayağa kalkacaktır. Camimizin yıkım görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler asrın felaketinin yıkıcı etkisini ortaya çıkardı."