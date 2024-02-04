Ocak ayında 45 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının Ocak ayında 45 ilin ihracatının arttığını söyledi. Türkiye'nin 13 çeyrektir kesintisiz büyüdüğü vurgulanan açıklamada, Ocak ayında ihracatını en çok artıran ilin Mersin olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı faaliyet yerleri esas alınarak derlenen il verilerine göre 2024 yılında 45 ilin ihracatının arttığını açıkladı. Buna göre ihracatı en çok artan il 891 milyon dolar ile Mersin olurken, ihracatı en yüksek olan il yüzde 4,3 milyar dolarla İstanbul oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığı olarak ihracata dayalı büyüme modelimizle birlikte Türkiye Yüzyılında son 13 çeyrektir kesintisiz büyüyen ekonomimize katkı sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir. Bu vizyon ve hedeflerimiz kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte faaliyet yerleri esas alınarak derlenen il verilerine göre 2024 yılının Ocak ayında 45 ilimiz ihracatını artırmıştır.

2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayna göre faaliyet illeri bazında ihracatta;

İstanbul yüzde 0,3 azalış ve 4 milyar 330 milyon dolarla birinci sırada,

Kocaeli yüzde 5,7 artış ve 2 milyar 504 milyon dolarla ikinci sırada,

İzmir yüzde 1,3 artış ve 1 milyar 851 milyon dolarla üçüncü sırada,

Bursa yüzde 0,4 artış ve 1 milyar 275 milyon dolarla dördüncü sırada,

Mersin ise yüzde 31,2 artış ve 891 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta;

Mersin 212 milyon dolarla en fazla artış sağlayan birinci il,

Kocaeli 135 milyon dolarla en fazla artış sağlayan ikinci il,

Hatay 125 milyon dolarla en fazla artış sağlayan üçüncü il,

Yalova 89 milyon dolarla en fazla artış sağlayan dördüncü il,

Çorum ise 67 milyon dolarla en fazla artış sağlayan beşinci il konumundadır.

Ticaret Bakanlığı olarak 2024 yılı başında üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistikleri yıllık bazda 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak şekilde karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Önümüzdeki dönemlerde de söz konusu istatistikler Ticaret Bakanlığı tarafından aylık bazda kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. Böylece söz konusu istatistiklerin il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı olarak belirlenmesine önemli katkılar sağlanması hedeflenmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçımız, sanayicimiz, üreticilerimiz ve iş insanlarımızla birlikte istişare halinde belirlenen yol haritalarımızı uygulayarak her ilimizin refah düzeyini artırarak Türkiye ekonomimiz en üst seviyede katkı vermesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur."