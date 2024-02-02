Ocak ayında ihracat rekoru kırıldı

Bakan Bolat ocak ayında ihractında yüzde 22 oranında arttığını söyledi. İthalatın 26 milyar 201 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Bolat, "Böylece ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında güçlü bir şekilde gerilemeyi sürdürerek 6,2 milyar dolara indi" dedi.

Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 18,9 puan artarak 2024 ocak ayında yüzde 76,4'e yükseldiğini ifade etti.