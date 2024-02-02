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    • Ocak ayında ihracat rekoru kırıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ocak ayında ihracat rekoru kırıldı
    İhracat, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayında ihracatın yüzde 3,6 artışla 20 milyar 28 milyon dolar olduğunu söyledi. Bolat, "Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." dedi.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya’da ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. 2024 yılının ocak ayında dış ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında artarak 20 milyar 28 milyon dolara ulaştığını belirten Bolat, rekor kırıldığını söyledi. Bakan Bolat, "Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." dedi.

    DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 67 DÜŞTÜ 

    Bakan Bolat ocak ayında ihractında yüzde 22 oranında arttığını söyledi. İthalatın 26 milyar 201 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Bolat, "Böylece ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında güçlü bir şekilde gerilemeyi sürdürerek  6,2 milyar dolara indi" dedi. 

    Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 18,9 puan artarak 2024 ocak ayında yüzde 76,4'e yükseldiğini ifade etti.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İhracat
    Haberler > Ekonomi > Ocak ayında ihracat rekoru kırıldı
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