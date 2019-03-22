Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, bugün saat 13.04 sıralarında Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yakın ilçelerde ve Gaziantep kent merkezinde de hissedildi.
Gaziantep'te korkutan deprem
22.03.2019 - 13:35 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'İn Nurdağı ilçesinde öğle saatlerinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Etiketler : Gaziantep,deprem,
611883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611883.aspx
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