Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, bugün saat 13.04 sıralarında Gaziantep'in Nurdağı ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yakın ilçelerde ve Gaziantep kent merkezinde de hissedildi.