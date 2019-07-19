Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Binbaşının makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda binbaşı ile yanında bulunun şoförü ile koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan binbaşı, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede operasyonların başlatıldığı belirtildi.