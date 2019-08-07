Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Çetin Acar, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için “Deccal” ifadesini kullanarak, “FETÖ için terör örgütü tabirini yeterli görmüyorum, İslam’ı ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bir yapıdır” dedi.

İpek ailesine ait şirketlerin FETÖ’nün himmet paraları ile desteklendiğini bildiren Acar, “Akın İpek, Kemalettin Özdemir’in göz bebeğidir. Özdemir, 15 Temmuz’un sivil görünmeyen bir numarasıdır. Özdemir bürokrasinin, yargının, MİT’in imamıdır. Emniyetin zaten imamıdır. Bugün bile yüksek yargıda bunun kontrolünde olan insanların olduğuna inanıyorum. Kemalettin Özdemir, örgütte Gülen’le birlikte örgütte en önemli 3 isimden biridir. Akın İpek de Özdemir’in gözde elemanlarından biridir” diye konuştu.

Acar, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde FETÖ elebaşı Gülen’in, İpek ailesi tarafından Gölbaşı’nda yapılan villaya getirileceğini ve burayı karargâh olarak kullanacağını iddia etti.

Bu bilgiye nereden sahip olduğu sorulan Acar, “Mahremiyeti olup örgüt içinde konuşulmayan bazı konular, TSK imamları arasında konuşulmuştur. İpek’in bu zenginliği asla kendisine ait değildir. FETÖ’nün himmet yapısıyla büyütülmüş zengin edilmiş birisidir. Akın İpek ne yaptıysa Özdemir’in, dolayısıyla Gülen’in talimatıyla yaptı” diye konuştu.

Mütalaasını açıklayan savcı, Cafer Tekin İpek’in 90, Melek İpek’in ise 20 yıl hapse mahkûm edilmesini, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.