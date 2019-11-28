Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Barış Harekatı’nda adaya ilk çıkarma yapan, Suriye’deki terör hedeflerine harekâtlar düzenleyen ve birçok kritik görevde yer alan amfibi deniz piyadeleri, yerine getirdikleri görevleri için zorlu eğitimlerini sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir’in Foça ilçesinde konuşlu “Timsah Yuvası” Amfibi Deniz Piyade Tugayı, karada da terör örgütlerine karşı önemli rol oynuyor. Piyadeler, birliğe katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askerî yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor. Spor ve atış konusunda da “üst düzeyde” yetiştiriliyor. Komando eğitiminden geçen “timsahlar”, bottan hareket hâlindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de icra ediyor. Hâlen Suriye’de Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekât bölgelerinde, Hakkâri’de, Afganistan ve Doğu Akdeniz’de aktif olarak görev yapan amfibi deniz piyadeleri, stres altındayken bile hedefleri 12’den vuruyor. Hatta, helikopterden karadaki hedefi keskin nişancı atışıyla isabetle indiriyor. Senaryo gereği, tank çıkarma gemileriyle düşman kıyısına yaklaşan “timsahlar”, kapakların açılmasıyla hücuma geçiyor. Hedefleri hızlı şekilde yok ediyor. Piyadeler, insani yardım, barışı destekleme ve sivillerin tahliyesi gibi faaliyetlerde de etkin görev yapıyor.