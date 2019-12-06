Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Murat Soysal ve eski Kurmay Başkanı yarbay Hakan Çınar'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Gaziantep'teki darbe girişimi davasında cezalar onandı
06.12.2019 - 16:49 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Murat Soysal ve eski Kurmay Başkanı yarbay Hakan Çınar'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Kaynak: AA
Etiketler : yargıtay,gaziantep,
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