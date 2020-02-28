Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
28.02.2020 - 15:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıya ilişkin provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler : provokatif paylaşımlar,
684647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684647.aspx
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