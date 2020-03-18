Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop “Hepsi ile ilgili izolasyon var” dedi. Meclis’te açıklamada bulunan Şentop “17 milletvekilinin VIP’den kaçtığı” iddialarına cevap verirken şöyle dedi: Umreye giden veya dönen milletvekili yok. Hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş milletvekillerimiz. Arkadaşlarımız sorumluluk gereği öngörülen azami on dört gün evlerinde kendilerini karantinaya almış durumdalar.

Ancak HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın bu kurala uymadığı belirlendi. 8 Mart’ta Almanya’da Alevi Kadınlar Birliğinin toplantısına katıldığını duyuran HDP’li Beştaş dün Meclis çalışmalarına katıldı. Yetmedi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde cezaevlerinde riskli grupların tahliye edilmesine yönelik kanun teklifi verdi. AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı sosyal medya hesabından “Beştaş 8 Mart’ta Almanya’da programa katılıyor, bugün de 14 gün kuralına uymayarak TBMM’de herkesi riske atıyor. Üstelik bir de Covid-19 salgınına karşı kanun teklifi veriyor. Alenen sorumsuzluk” diye tepki gösterdi.