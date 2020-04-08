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MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
08.04.2020 - 09:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: “Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek.”
Etiketler : pkk,terörist,etkisiz,
694764 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694764.aspx
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