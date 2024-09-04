Dilruba Kayserilioğlu'na kamu davası açıldı! Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanacak

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası alan ve kararın ardından tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'na bu kez kamu davası açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından hakkında kamu davası açılan Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

MAHKEME BERAATİNE HÜKMETTİ

Sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu 3 Eylül'de hakim karşısına çıktı.

Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün ay hapis cezası verildi. "Halkı aşağılama" suçundan ceza alan Dilruba Kayserilioğlu "Kin ve düşmanlığa" sevkten beraat etti.

KARARIN ARDINDAN TAHLİYE EDİLDİ

Hükmün açıklanması geri bırakıldı, Kayserilioğlu cezaevine girmeyecek.

18 gündür tutuklu bulunan Dilruba, gece 02.00-03.00 sularında cezaevinden tahliye edildi. Dilruba’nın tahliyesine ilişkin gerekçeli kararın henüz çıkarılmadığı ifade edildi.

"SUÇLU OLDUĞUMU HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜNMEDİM"

Hapis kararı sonrası Kayserilioğlu, "Verilen kararla ilgili avukatlarım bir üst mahkemeye gideceğiz. Suçsuz olduğuma inanıyorum, bundan bir an bile şüphem olmadı. Avukatlarım da gerekli açıklamaları yapacak. İfade özgürlüğü kapsamında düşüncelerimi belirttim. Suçlu olduğumu hiçbir zaman düşünmedim. Gerekeni hukuk önünde aramaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yılmaz, "Müvekkilimizin suçsuz olduğuna, fikrinin açıklamasının cezalandırılamayacağını düşünüyoruz. Bu mücadelede önce iç hukuk yolları tüketeceğiz. Akabinde AİHM'e kadar götüreceğiz. Bir soruşturma daha devam ediyor" dedi.

NE OLDU?

İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu, sosyal medyada yaptığı bir röportajda "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği" iddiasıyla 12 Ağustos’ta gözaltına alınıp tutuklandı.

29 Ağustos'ta tahliye edilmiş, hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Çıkarıldığı mahkemece 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Kayserilioğlu, tahliye edildi.