70 bin lira veremeyen 'köylü pazarına': Çöplük içinde kurbanlık satışı! İzmit'te mide bulandıran görüntüler...

İzmit'te Modern Hayvan Pazarı'na 60-70 bin lira para veremeyen 'köylü pazarı'nda kurbanlıklarını satıyor. Çöplük içindeki pazarda kedi ve köpek ölülerinin yanında kurbanlıklarını satmaya çalışan köylüler, "Millet uzaya gidiyor, biz 21. yüzyılda çöpün içindeyiz. İzmit Belediyesi'ne yakışır bir yerdeyiz" ifadelerini kaydetti.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'nden skandal bir görüntü geldi. Belediye şehrin köylerinden gelen hayvan satıcılarını adeta çöpe attı.

Modern Hayvan Pazarı'nın hemen yanında bulunan çöplük alana konulan satıcılar, dev çöp yığınlarının arasında satışlarını gerçekleştirmeye çalışıyor.

Ortaya çıkan görüntüler ise hem hastalığa davetiye çıkartıyor hem de mide bulandırıyor.

"ÇÖPÜN İÇİNDE HAYVAN SATIYORUZ"

Kandıra'dan geldiğini ifade eden Ali Başeğmez, "Her sene buraya geliyoruz. Burası İzmit Modern Hayvan Pazarı diye geçiyor ama çöpün içine pazar kurduruyorlar. Buraya müşteri de gelmiyor, hayvanlarımızı da satamıyoruz.

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70 BİN VERMEYEN 'KÖYLÜ PAZARINA'

Çöpün içinde hayvanlarımızı satmaya çalışıyoruz. Her sene çöpün içinde rezillik çekiyoruz. Burası köylü pazarı diye geçiyor. İzmit Belediyesi müsaade ediyor.

Orasının fiyatları çok yüksek olduğu için yer açamıyoruz. 15-20 tane hayvan getiriyoruz. İçeriye 60-70 bin lira para istiyorlar. Oraya kuramıyoruz, çöpün içine kuruyoruz. Tozun, pisliğin, kokunun içinde hayvan satmaya çalışıyoruz. Ne ararsan var" dedi.

HAYVAN ÖLÜLERİ ARASINDA HAYVAN SATIYORLAR

Bir başka kurban satıcısı Erman Temel ise, "İzmit Belediyesi'nin köylülere ayırdığı yer. Çöpün, tozun içindeyiz. Bu zorluklara karşı hayvanlarımızı satmak için yer ayarlamaya çalışıyoruz. Köpek ölülüleri, kedi ölüleri var. Kokudan zor duruyoruz. Bu bize hak değil. İzmit Belediyesi'ne yakışmıyor. İzmitliler çöpün içinde. Çöpün içine İzmit köylüsünü vermiş, dışarıdan gelenler modern hayvan pazarında. Biz de para verelim ama hayvan başına. Böyle çöp dağının içinde zor oluyor. Bu hak, adalet değil. Millet uzaya gidiyor, biz 21. yüzyılda çöpün içindeyiz. İzmit Belediyesi'ne yakışır bir yerdeyiz. İzmit'in köyleri bunu hak etmiyor" şeklinde konuştu.