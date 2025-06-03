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1 ton 250 kiloluk Poyraz ilk günden alıcısını buldu: Kurban pazarının 'en büyüğü' bakın ne kadara satıldı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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1 ton 250 kiloluk Poyraz ilk günden alıcısını buldu: Kurban pazarının &#039;en büyüğü&#039; bakın ne kadara satıldı!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurban pazarları hareketlendi. Bahçelievlerde pazarın en büyük hayvanı olan 1 ton 250 kiloluk dev kurbanlık Poyraz ilk gün 370 bin liradan alıcı buldu.

Bahçelievler Belediyesi'nin Çobançeşme'de kurduğu modern kurban  satış alanı bu yıl da rekorlarla açıldı.

Tokat'tan gelen satıcı Sercan Aydemir'in pazara getirdiği 1 ton 250 kiloluk dev kurbanlık "Poyraz" satışa çıktığı ilk gün 370 bin TL'ye alıcı buldu.

1 ton 250 kiloluk Poyraz ilk günden satıldı: Kurban pazarının 'en büyüğü' bakın ne kadara satıldı! - 1. Resim

Poyraz, bu yıl Çobançeşme kurban pazarının en büyük hayvanı olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 10 gündür kurban alanında bulunan Sercan Aydemir, Bahçelievler Belediyesi'nin sunduğu temizlik, güvenlik ve organizasyondan son derece memnun olduğunu belirtti.

1 ton 250 kiloluk Poyraz ilk günden satıldı: Kurban pazarının 'en büyüğü' bakın ne kadara satıldı! - 2. Resim

"EVLADIM GİBİ BÜYÜTTÜM"

Aydemir, "Hem satıcılar hem alıcılar için çok rahat bir ortam var, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Aydemir, "Bu tosunu daha dana iken aldım, adeta evladım gibi büyüttüm. Tokat'ın yaylalarında, meralarında doğal şekilde beslendi. Böyle büyük bir hayvanı ilk günden satmak gurur verici ama bir yandan da içim burkuldu. Ona gerçekten gözüm gibi baktım" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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