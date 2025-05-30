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1,2 tonluk ağırlığıyla kaç TL'ye satılacağı merak ediliyordu... Kurban pazarının gözdesi bu fiyata gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kurban Bayramı yaklaştı, pazardaki hareketlilik de günden güne artırıyor. Kütahya'da yaşayan Besici Ali Mercan, pazarın gözdesi haline gelen 1,2 tonluk "Paşa" isimli kurbanlığını satışa çıkardı. Pazarda yoğun ilgi gören Paşa satıldı. Fiyatı ise dudak uçuklattı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazardaki hareketlilik de arttı. 

Kütahya'da yaşayan Besici Ali Mercan, Kırsal Enne Mahallesi’ndeki besihanesinde yetiştirdiği kurbanlıklarını Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınında kurulan hayvan pazarına getirerek satışa başladı.

1,2 tonluk ağırlığıyla kaç TL'ye satılacağı merak ediliyordu... Kurban pazarının gözdesi bu fiyata gitti - 1. Resim

PAZARIN GÖZDESİ PAŞA SATILDI

Mercan'ın getirdiği kurbanlıklardan bin 200 kilogram ağırlığındaki "Paşa" ismini verdiği "Panda" cinsi tosununu pazarın ilgi odağı oldu.

Ali Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paşa'yı özenle yetiştirdiklerini söyledi.

Aile olarak 5-6 yıldır aynı cins hayvan yetiştirdiklerini ifade eden Mercan, şunları kaydetti:

Paşa, panda cinsinde doğdu, babası ve dedesi 'simental' cinsiydi. Onları önceki senelerde satmıştık. 2,5 yaşında ve bin 200 kilogram civarlarındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50’şer bin lira ödediler. Yaklaşık 80’er kilo da et düşer onlara. Adını da dedesinin adı olan "paşa" koyduk, ona çocuğumuz gibi baktık.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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