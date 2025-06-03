Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı önlemlerini tek tek açıkladı! 11 milyonluk ceza...

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağını açıkladı. Uraloğlu ayrıca özel yük taşıyan araçlara sınırlama getirileceğini duyurup otobüs biletlerinde fahiş bilet uygulayan firmalara 11 milyon liralık ceza kesildiğini aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak önlemleri duyurdu.

Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak,

18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel ve bakım şefliğimiz, 25 otoyol şefliğimiz ile Türkiye'nin dört yanında hizmet vereceğiz,

YOĞUN ÖNLEM ALINACAK YOLLAR

Ankara - Kırıkkale ve devamındaki yollar, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyon-Konya, Denizli-Muğla, Samsun-Sarp ,Akçay-Balıkesir, Aydın-Kuşadası, Elazığ-Malatya, Elazığ-Diyarbakır gibi güzergahlar yoğun trafik beklenen güzergahlar. Bu güzergahlarda yoğun önlem alacağız,

FAHİŞ BİLET FİYATLARI

Özel yük taşıyan araçlara sınırlama getireceğiz. Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için taşıma izin belgelerini 5 Haziran'dan 9 Haziran'a kadar vermeyeceğiz,

Otobüs bileti bulma ve fahiş fiyat mağduriyetlerini gidermek için yolcu taşımacılığı denetimleri artırdık. Kurallara uymayan otobüs işletmecilere 11 milyon TL'lik idari işlem uyguladık,

İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy metro hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban ücretsiz hizmet verecek,

Bayram tatili boyunca yol bakım ve onarım zorunlu olmadığı sürece durduracağız,

KGM'nin yol durumu sitesini güncel tutacağız,

Hızlı trenlerde kapasite artışına gidildi."