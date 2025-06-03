Türk ve İslam düşmanı Wilders çekildi, Hollanda'da hükümet düştü

Türk ve İslam düşmanlığı ile bilinen aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders koalisyondan çekildi, Hollanda'da hükümet düştü. Wilders bu kararı, Hollanda'nın NATO zirvesine ev sahipliği yapmasına sadece birkaç hafta kala aldı.

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, göçmen politikalarındaki taleplerinin yeni koalisyon anlaşmasına dahil edilmemesi nedeniyle koalisyon hükümetinden çekildiklerini açıkladı.

Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başka çaremiz yoktu. Seçmenlere şimdiye kadarki en katı sığınmacı politikasını vaat ettim, ancak size bu vaat edilmedi" ifadelerini kullandı.



Wilders bu kararı, Hollanda'nın NATO zirvesine ev sahipliği yapmasına sadece birkaç hafta kala aldı.

ERKEN SEÇİM KAPIDA

AFP'de yer alan habere göre, Wilders'in sallantıda olan koalisyonu devirmesi, muhtemel bir erken seçimin önünü açtı.

Wilders, Kasım 2023'te düzenlenen seçimde şaşırtıcı bir zafer elde etmişti.

TEHDİDİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ!

Hollandalı ırkçı ve İslam düşmanı Geert Wilders göç politikalarına ilişkin taleplerinin yeni koalisyon anlaşmasına dahil edilmemesi halinde hükümete verdiği desteği çekeceğini açıklamıştı.

Wilders, “Eğer on maddelik göç önerilerimin çoğu anlaşmaya girmezse koalisyondan ayrılırım" demişti.

Wilders’ın talepleri oldukça radikal. Sığınmacıların sınırda geri çevrilmesini ve aile birleşiminin tamamen engellenmesini istiyor.

Wilders’in 10 maddelik talep listesi:

Sığınmacılar için sınırların tamamen kapatılması

Ordu desteğiyle sınır güvenliğinin artırılması

Aile birleşiminin geçici olarak tamamen durdurulması

Oturum hakkı olanların sığınmacı merkezlerinden çıkarılarak yakınlarının yanına yerleştirilmeleri

Geçici oturumlu Suriyelilerin en geç altı ay içinde ülkelerine geri gönderilmesi (gerekirse zorla)

Yeni sığınmacı merkezi açılmaması, bazı mevcut merkezlerin kapatılması

Yaz öncesi “Dağıtım Yasası'nın iptali“ ve “oturum sahiplerine sosyal konutta öncelik verilmesinin yasaklanması” konularındaki tasarıların Danıştay’a gönderilmesi

Ağır suçlardan hüküm giymiş yabancıların oturumlarının iptali ve sınır dışı edilmeleri

Şiddet ve cinsel suçlardan hüküm giymiş çifte vatandaşlığı bulunanların Hollanda vatandaşlıklarının iptali ve sınır dışı edilmeleri

Gösteri ve kamu düzenini bozan olaylara karşı polisin daha hızlı ve etkili müdahale etmesinin sağlanması

SKANDAL TALEPLERDE BULUNMUŞTU

Wilders, 2018'de ülkedeki camilerin ve İslam okullarının kapanmasını, Kur'an-ı Kerim ile burkanın yasaklanmasını içeren “İslami ifadelerin yasaklanması” başlığı altında parlamentoya yasa tasarısı sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaretler eden Wilders hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hollandalı siyasetçi Erdoğan'a oy verenlere de tepki çeken ifadeler kullanmıştı.