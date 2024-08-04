71 yaşındaki adam dehşet saçtı! Balkondaki eşine baktığı için 1 kişiyi bıçakladı
Düzenleyen: Ceylan Yıldız- Güncelleme:
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Samsun'da 71 yaşındaki bir adam evinin balkonundaki eşine baktığı için hastane otoparkında bir kişiyi bıçakladı. Şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 71 yaşındaki D.D. evinin balkonundaki eşine baktığı iddiasıyla 50 yaşındaki M.B.'yi özel bir hastanenin otoparkında her iki bacağından da bıçakladı.
Yaralı M.B., özel hastanede tedavi altına alınırken, kendisini tanımadığı bir kişinin yan bakma meselesi yüzünden bıçakladığını söyledi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
D.D. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem