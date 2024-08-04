71 yaşındaki adam dehşet saçtı! Balkondaki eşine baktığı için 1 kişiyi bıçakladı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 4 Ağustos 2024 15:22 - Güncelleme: 4 Ağustos 2024 15:30 - Güncelleme:

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Samsun'da 71 yaşındaki bir adam evinin balkonundaki eşine baktığı için hastane otoparkında bir kişiyi bıçakladı. Şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.