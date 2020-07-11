Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce mağdurun yakından takip ettiği "Çiftlik Bank" davası dün yine görüldü. Sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu dördü firari 20 sanığın yargılanmasına İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada söz alan firari sanık Cengiz Samur'un avukatı Behlül Kıroğlu “Müvekkilim aynı zamanda ABD vatandaşı. Hâlen orada yaşıyor. Tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi hâlinde ülkemize gelip savunmasını yapacak. Uzun süre tutuklu kalacağını düşündüğü için gelmek istemiyor. Ayrıca mal varlığına konulan tedbirin kaldırılmasını da talep ediyor” dedi. Mahkeme heyeti, bu talepleri reddedip duruşmayı erteledi.