Binlerce mağdurun yakından takip ettiği "Çiftlik Bank" davası dün yine görüldü. Sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu dördü firari 20 sanığın yargılanmasına İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada söz alan firari sanık Cengiz Samur'un avukatı Behlül Kıroğlu “Müvekkilim aynı zamanda ABD vatandaşı. Hâlen orada yaşıyor. Tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi hâlinde ülkemize gelip savunmasını yapacak. Uzun süre tutuklu kalacağını düşündüğü için gelmek istemiyor. Ayrıca mal varlığına konulan tedbirin kaldırılmasını da talep ediyor” dedi. Mahkeme heyeti, bu talepleri reddedip duruşmayı erteledi.
Çiftlik Bank zanlısı: Tutuklamayın geleyim
11.07.2020 - 02:23 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 02:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çiftlik Bank’ın ikinci adamı olarak adlandırılan ve Amerika’da yaşayan Cengiz Samur, kendisine ceza verilmemesini ve mal varlığına konulan tedbirin kaldırılmasını talep etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : cengiz samur,çiftlik bank,
717183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717183.aspx
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