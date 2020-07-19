Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok bilim adamı, koronavirüsün yayılımını azaltmak için maske takmanın gerekli olduğunu savunuyor. Bu çerçevede Türkiye’de maske takmayan kişilere 900 TL ceza uygulanıyor. Ancak başka bir kesim ise maskenin bir işe yaramadığını düşünüyor. Bütün dünyada süren bu tartışmaların en alevlileri ABD’de yaşanıyor. Bu konu, üç milyon 650 bin vakanın görüldüğü, 140 bin kişinin öldüğü ülkenin gündeminden bir türlü düşmüyor. ABD Başkanı Donald Trump, maske takmanın bir işe yaramadığını belirtip ulusal çapta böyle bir mecburiyet getirmeyeceğini söylüyor. ABD Başkanı’na kadar uzayan bu tartışma diğer bürokratları da birbirine düşürüyor. Hâl böyle olunca Georgia Eyaleti Valisi Brian Kemp, maske takma mecburiyeti getiren Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms hakkında dava açtı. Vali Kemp, mahallî yönetimlerin kimseyi böyle bir şeye zorlayamayacağını belirtti.