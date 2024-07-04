Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 72 yaşındaki adam komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

72 yaşındaki Mehmet Bengüboz evinde ölü bulundu. Açık kapıdan içeri giren ve Bengüboz’un cansız bedeniyle karşılaşan komşuları şoke oldu.

AÇIK KAPIDAN GİRDİLER

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi’nde ikamet eden Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünden emekli 72 yaşındaki Mehmet Bengüboz’un komşuları evinin kapısının açık kaldığını fark etti.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Bengüboz’a seslenen komşuları evden ses gelmeyince kapıdan içeriye girdi. Yerde hareketsiz halde Bengüboz’un cansız bedeniyle karşılaşan komşuları şoke oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri eve geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Bengüboz’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.