73 ilde silah kaçakçılarına 'Mercek-12' operasyonu: 1.131 gözaltı

73 ilde 'ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına' yönelik düzenlenen 'Mercek-12' operasyonlarında 974 silah ele geçirilirken 1.131 şüpheli gözaltına alındı.

Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. 73 ilde 4 gündür devam eden 'Mercek-12' operasyonlarında 710 ruhsatsız tabanca, 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 23 uzun namlulu tüfek, 181 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 974 silah ele geçirildi. Ayrıca 1.131 şüpheli gözaltına alındı.

73 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında operasyona dair şu bilgileri paylaştı:

"İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Samsun, Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Malatya, Sakarya, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Denizli, Çorum, Muğla, Ordu, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Batman, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak, Amasya, Düzce, Karaman, Trabzon, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Kahramanmaraş, Karabük, Muş, Kars, Yalova, Adıyaman, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Van, Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Bitlis, Burdur, Isparta, Siirt ve Zonguldak olmak üzere 73 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan "MERCEK-12 Operasyonlarında" 710 ruhsatsız tabanca ve 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 770 tabanca yakalandı.

İSTANBUL'DA 168, İZMİR'DE 65 GÖZALTI

İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 129 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 168 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 49 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 65 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 42 tabanca ele geçirildi. 45 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da 31 tabanca ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 31 tabanca ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum."