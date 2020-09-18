Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil görülüyor. Muğla'da son 1 ayda vaka sayısı stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bunda, test sayımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Hastalık bulaştırabileceğini bilerek başka insanlarla temas etmek, toplulukların arasına karışmak, toplu ulaşım araçlarını kullanmak, şehirlerarası yolculuklar yapmak vicdanlara sığmayacak bir davranıştır. Halk sağlığını koruma adına ciddi müeyyideleri gerektirir. Biz vatandaşımızın ferasetine inanıyoruz. Her yanlış hareketi ceza tehdidiyle önlemeyi istemiyoruz." açıklamasında bulundu.