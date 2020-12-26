Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri’nin ve Ankara-Konya Yolu Gölbaşı Şehir Geçişi açılış törenlerine katıldı.

"Ankara'ya gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ankara) Bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz." dedi.

"Hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeye hizmet edenlere her türlü yalan ve iftirayla saldıran, kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız." diye konuştu.

Erdoğan, "Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi 2 yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler." diye konuştu.

Erdoğan, "Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş bir sefil zihniyetten söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, hak ettiğini mutlaka alacaktır"

Erdoğan, "Türkiye, yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin büyüklüğünden, milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme, Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz artık ne marjinal gruplar öne sürülerek, ne muhalefet kullanılarak, ne dış kaynaklı yönlendirme mekanizmaları harekete geçirilerek yolundan döndürülebilir." ifadelerini kullandı.

"İcraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaştırma başta olmak üzere, her alanda yatırımlarımıza, projelerimize, icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Yapısal reformları hızlandırarak, içine hapsedilmeye çalışıldığımız faiz, kur, enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız." diye konuştu.

Erdoğan, "Ne Avrupa ile ne Amerika ile ne Rusya ile ne Çin ile ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır"

Erdoğan, "Demokratik reformları kimse bizi mecbur bıraktığı için değil milletimizin her bir ferdi bunlara layık olduğu için yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla görüşmeye, konuşmaya anlaşmaya birlikte hareket etmeye hazırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2021 yılı milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Koronavirüs salgınıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle ihmal etmiyoruz"

Erdoğan, "Türkiye olarak bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle ihmal etmiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünler milletimizin gerçek dostlarıyla sahtelerinin, ikbal peşinde koşanlarla istikbal peşinde koşanların, siyaseti milleti için yapanlarla şahsi emelleri için yapanların tefrik edildiği zamanlardır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Pek çok ülkede ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısır gündemlerin peşine düşmeden, gereksiz polemiklere düşmeden hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye davamızda aramıza hiç kimsenin, hiçbir doğrudan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.