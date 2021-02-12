Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da yuvalanan PKK/YPG'li teröristlere karşı Pençe Kartal-2 Operasyonu'nu yürüten Mehmetçik, alınan saha istihbaratıyla harekete geçti. Gazetemizin edindiği bilgiye göre; kuşatılan teröristler arasında en az 3 üst düzey isim yer aldı. Örgüt merkezinde büyük panik yaşandı. Terör merkezi Kandil, bölge genelindeki teröristlerden Gara’ya destek istedi.

TSK İNDİRME YAPTI

Yoğun çatışmaların yaşandığı Priz, Bergara ve Siyana'da F-16’lar ve helikopterler, terörist unsurlara nokta operasyonlar yaptı. TSK, kışın hüküm sürdüğü Siyana hattına başarılı bir hava gerçekleştirdi. 2 binden fazla Mehmetçik, sıcak hatta sevk edildi.

19 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye, sınırdaki güvenlik ihlalleri nedeniyle 2019 Mayıs'ında Pençe Operasyonu'nu başlattı. Revanduz aksında PKK’dan temizlenen alanlara daha sonra Bradost, Barzan, Hakurk, Sinat-Haftanin bölgeleri de eklendi. Hava destekli operasyonlar sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ilk sıcak temasın ardından teröristlerle yaşanan çatışmalarda en az 19 PKK militanı öldürüldü. Kan kaybeden PKK’nın, çok sayıda yaralı militanını sivil kıyafetler giydirerek Duhok’a sevk etmeye çalıştığı, teröristlerin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SİNCAR VE KANDİL'E ÇOK YAKIN

Gara, örgüt merkezi Kandil ile, yeni Kandil yapılmak istenen tartışmaların merkezindeki Sincar'a 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gara-Sincar koridoru, Zaho'nun güneyindeki Dohuk-Dayrabun arasında uzanan sıra dağlardan oluşuyor. PKK, kış üslenmesi açısından kritik önemde gördüğü Gara'da 40’tan fazla mağarayı lojistik-ikmal amaçlı kullanırken, 70’ten fazla yerleşim birimini de kontrol ediyor.