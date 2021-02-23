AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 18.05'te başladı.
AK Parti MYK toplandı
23.02.2021 - 18:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Etiketler : ak parti,myk,haberler,
769911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/769911.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER