Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özelikle son günlerde CHP kanadından Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için peş peşe açıklamalar geliyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ısıtanlar kervanına iki yeni isim daha katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda yüzde 100 kazanacağı görüşünü dile getirerek "Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim" dedi. Özkan "İnşallah böyle bir karar verir. Ben çok mutlu olurum. Sayın genel başkanımızın bilgisi, birikimi, ahlakı, onuru, sadeliği ülkeyi karanlıktan çıkaracak ilaçtır" dedi.

CHP Elâzığ milletvekili Gürsel Erol ise "Şu anda resmî bir görüşme yok, resmî bir teklif yok bu konuları konuşabilecek siyasi bir ortam yok. Yalnızca iyi niyet çerçevesi içerisinde tüm partiler kendi düşüncelerini veya liderlerin düşüncelerini ifade ediyorlar. Sayın genel başkanımız partinin genel başkanı olarak, ben Cumhurbaşkanı adayıyım dediği andan itibaren bu tartışılamaz" dedi.