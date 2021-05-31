Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan binlerce öğrenciyi ilgilendiren flaş yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Bakan Selçuk okulların açılacağı tarihi verdi. Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı: Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.







ÜNİVERSİTELER İÇİN DE TARİH BELLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Kabine Toplantısı'nın hemen ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kademeli normalleşme sürecine ilişkin alınan kararları duyurdu. Hepimizi yakından ilgilendiren bu kararların arasında üniversitelerin durumu da yer alıyordu. Eğitim-öğretim ile ilgili konuşan Erdoğan, üniversitelerin başlayacağı tarihi işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Üniversiteler 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibari ile başlayacak şekilde yürütülecektir."



Sokağa çıkma yasağı tek güne indi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kademeli normalleşme ile ilgili olarak sokağa çıkma yasağına getirilen yeni düzenlemeyi açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı.