Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran sonrası normalleşme takvimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.

Kuzey Marmara otoyolumuzu hizmete alındı

400 km'lik Kuzey Marmara otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Nakkaş bölümünü de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da devreye girdiğinde, Türkiye bir devrim yaşayacaktır. 56'yı aşan havalimanlarımızla havayolu taşımacılığını neredeyse hallettik. İnşallah bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete atacağız.

Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var. Milletimizin bize gösterdiği istikamet, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufuktaki ihtiyaç işte budur. Ülkemizi sahte gündemlere hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik etmeyeceğiz.

ABD şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdik

Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluğunu hakkı ile yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz toplantıda kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı akşamda ABD şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdik. Ayrıca şirket temsilcilerinin tüm sorularını da cevapladık. Yakın tarihimizin kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler adasında bir araya geldik.