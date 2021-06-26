Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Üniversiteye hazırlanan 2 buçuk milyonun üzerinde öğrencinin iki gün, üç oturum sürecek YKS maratonu bugün başlıyor. Sınav öncesi muhalefet ve medyası Türkiye ile Katar arasında “Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü” üzerinden psikolojik operasyon çekmeye çalıştı. Sosyal medyada “Katarlı gençler Türkiye üniversitelerinde sınavsız okuyacak” yalanını ortaya attılar. Gerçek ise çok farklı…

KARŞILIKLI DEĞİŞİM PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan protokole göre Türkiye ile Katar arasında bütün üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir anlaşma söz konusu değil. Yapılan anlaşma sadece askerî öğrencileri kapsıyor. Düzenlemeye göre her isteyen Katarlı genç Türkiye’ye gelemiyor. İş birliği anlaşmasına göre sadece bazı askerî öğrenciler ülkemize misafir oluyor. Olay bununla da bitmiyor. Anlaşma sadece Katarlı askerî öğrencileri ilgilendiren bir durum değil, karşılıklı bir değişim programı. Protokole göre eğitim amacıyla gönderilecek misafir personel ve misafir öğrenciler, taraflarca mutabakat çerçevesinde, kabul eden tarafın mevzuatına ve imkânlarına uygun olarak seçilecek. Eğitim süresi de kabul eden tarafın mevzuatına göre belirlenecek. Hâlihazırda zaten KKTC, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore’nin de bulunduğu 20’den fazla ülkenin askerî öğrencileri Türkiye’de eğitimlerine devam ediyor. Bu halkaya son olarak Katar dâhil edilmiş oldu.

“ÖYLE BİR DURUM YOK”

MSB kaynakları da ‘Katarlı gençler, Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek’ iddialarını yalanladı. Yaptıkları değerlendirmede “Sosyal medyada bahsi geçen Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor. Bu protokol askerî sağlık alanında iş birliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katarlının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye bir durum bu protokolde yok” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun’dan da açıklama geldi. Altun “Türkiye ve Katar arasında imzalanan protokol sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır” dedi.

'SATIŞ' İDDİASI YARGIYA TAŞINDI

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşinin de hissesinin bulunduğu bir şirketin Millî Eğitim Bakanlığına 25 milyon lira tutarında bir satış gerçekleştirdiği yönünde iddia ortaya atıldı. Bakan Selçuk “Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Millî Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir. Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçlerin derhâl başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım” demişti. Olayın ardından MEB’in dava açtığı öğrenildi.

TEMASLI TEK KURUM SÖĞÜT HAVACILIK AŞ

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu’nun 2017 Anayasa Referandumu döneminde kullanmak üzere özel bir şirketten kiraladığı uçağın, Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’a ait olduğu iddiaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Seçim çalışmalarında daha önce de zaman zaman yapıldığı gibi, bedeli bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık AŞ adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir. Uçak veya araç kiralama şirketlerinin o an müsait uçağı olmaması durumunda başka bir şirketten ikincil kiralama yaparak müşterilerinin talebini karşıladığı, sivil havacılıkta sıklıkla rastlanılan ve bilinen bir durumdur. 2017 yılındaki seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen bu hadisede, gerek uçak talebi gerekse hizmetin karşılığı olan ödemenin yapılması sırasında temas edilen tek kurum, Söğüt Havacılık AŞ’dir.

YÜZLEŞMEYE GELEMEDİLER

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi ve şahsı hakkında yapılan taraflı, yalan ve çarpıtılmış haberleri yapanlarla yüzleşmek için düzenlediği basın toplantısına davet edilen hiçbir basın kuruluşu katılamadı. Başkan Göksu “Yalanları ile yüzleşmeye cesareti olamayanlar buraya gelemediler. Çünkü yazdıklarının hepsinin yalan ve iftira olduğunu kendileri çok iyi biliyorlar. Yüzleşmeye yüzleri olmadıkları için gelemediler. Ben o saygıdeğer basın mensuplarını her zaman buradayım, bekliyorum. Gelemediler, belli ki bir yerlerden izin alamadılar. Ben her zaman bekliyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

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