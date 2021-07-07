Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı. Türkiye'den kaçarken milyonlarda lirası olan Aydın'ın, teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirildiğinde cebinden 116 lira karşılığına denk düşen 70 Brezilya reali olması dikkat çekti. "Mağdurlara borcumu ödeyeceğim" diyen "Tosuncuk", polisin "Nasıl ödeyeceksin?" sorusuna ise kaçamak cevaplar verdi. Nakit parası olup olmadığına ilişkin de bir bilgi paylaşmadı.



EŞİNDEN BOŞANMAMIŞ

Ayrıca boşandı denilen eşi Sıla Aydın ile resmî kayıtlara göre hâlâ evli olduğu ortaya çıktı. Aydın'ın, Uruguay'da yakalanmaktan da son anda kurtulduğu, bu ülkedeki Ferrari marka aracına ve lüks evine el konulduğu ortaya çıktı.



BITCOINLERİNİ HARCAMIŞ

Mehmet Aydın'a, 2018'de Balıkesir'de el konulan yüzlerce bilgisayarın bulunduğu depoyla ilgili de sorular yöneltildi. Bitcoin tarlası olarak kullanılan adresle ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Aydın, “Hesaplarında kripto para var mı?” sorusuna "Vardı, ancak mal varlığıma el konulunca harcadım” şeklinde cevap verdi.



'Tosuncuk' tutuklandı! Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Yurt dışında bulunduğu sürece hep kendi imkanlarıyla mağdurların paralarını ödemeyi düşündüğünü söyleyen Aydın, “Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Bu nedenle ben de Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum” dedi. Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



Tosuncuk Giresun'da kaçak villa yaptırmış Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk' olarak tanınan kurucusu Mehmet Aydın'ın memleketi Giresun’da dere yatağına yaptırdığı villa görünümlü evin kaçak olduğu ortaya çıktı.