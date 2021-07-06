Son dakika: Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi.
Tosuncuk'un dosyasına gizlilik kararı
06.07.2021 - 09:49 | Son Güncelleme: 06.07.2021 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika: Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : çiftlik bank,tosuncuk,mehmet aydın,
795642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/795642.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER