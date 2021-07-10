Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Eski adıyla Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, 28 Şubat 1997’de birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın yayın kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, sermaye çevreleri, sivil bürokrasi ve yargı mensuplarının desteğiyle, Millî Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların hükûmete dayatıldığı ve seçilmiş bir hükûmetin işlevsiz hâle getirildiği ifade edildi.

MÜŞTEREK FAİL OLARAK SORUMLU TUTULDULAR

Söz konusu süreçte yaşananların anlatıldığı kararda, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hâkimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147. maddesindeki “Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek” suçu bakımından “müşterek fail” olarak sorumlu tutuldu.

Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.

16 SANIK HAKKINDAKİ HÜKÜM BOZULDU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ayrıca 16 sanık hakkındaki hükmü bozarken beraat eden 37 sanığın dosyasını da onadı.

Bu arada cezaları kesinleşen sanıkların infaz hükümlerinin uygulanması için dosyaları Ceza İnfaz Kurumuna gelecek. Sağlık problemi olmayan sanıklar, cezaevine girecek.

28 Şubat mağdurları itibar iadesi istiyor 27 Mayıs darbesi mağdurlarının hakları için komisyon kurulması, 28 Şubat darbesi mağdurlarını da umutlandırdı. Öncelikle iadeiitibar isteyen mağdurlar, maddi kayıplarının giderilmesi için de 5.525 sayılı Kanun’da düzenleme talep ediyor.

Tansu Çiller, 28 Şubat sürecini anlattı: Demirel komutanları görevden aldırmadı "Sincan'dan tanklar geçiyor, bunlara işlem yapılmak zorundadır’ sözüme karşılık Demirel’den ‘Komuta zincirini bozmam’ cevabı aldım" dedi.