Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı kategoride başına 10’ar milyon lira ödül konulanların arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanı sıra darbe girişimini Akıncı Üssünde yöneten Adil Öksüz, örgütün sözde istişare heyetinden Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, Halit Esendir, Mustafa Özcan, Harun Tokak, Ali Bayram, İsmail Büyükçelebi, Şerif Ali Tekalan, Mustafa Yeşil, Reşit Haylamaz, Suat Yıldırım ve Ahmet Kurucan bulunuyor.

Listede başına üçer milyon lira ödül konulan 23 FETÖ firarisi de mavi kategoride yer aldı. Aralarında elebaşı Gülen’in doktorları Tuncay Delibaşı ve Kudret Ünal, örgütün “istihbarat imamı” Murat Karabulut, “emniyet imamı” “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil, örgütün medya sözcüsü olarak bilinen eski emniyet amiri ve Karlov suikastı sanığı Emrullah (Emre) Uslu’nun da yer aldığı firariler 69 milyon lira ödülle aranıyor.

Yeşil kategoride yer alan 16 firari FETÖ’cünün başına da toplam 32 milyon lira ödül konuldu. Bu kategoride Cemil Koca, Ekrem Dumanlı, Önder Aytaç ve Hüseyin Karakuş bulunuyor. Turuncu kategoride FETÖ’nün sözde “Ege bölge imamı” Bekir Baz, “Irak imamı” Talip Büyük ve “Nijerya imamı” Hikmet Çoban yer alıyor. Gri kategoride ise tuğgeneral Ali Kalyoncu, eski Koza-İpek Holding’in sahibi Hamdi Akın İpek ile Ergenekon soruşturmasıyla adını duyuran ve 17 Aralık kumpas soruşturmasını yürüten eski savcı Zekeriya Öz bulunuyor.

Diğer yandan, Adalet Bakanlığı bugüne kadar, aralarında ABD, Almanya ve Belçika’nın da bulunduğu 109 ülkeden 1022 FETÖ mensubunun iadesini istedi.

Şehadet için sıraya girdiler Bugün 15 Temmuz... Halkın çıplak elle kendilerini bombalayan hainleri kanıyla, canıyla yendiği günün yıl dönümü. Acılar taze, gurur aynı. O gece sergilenen kahramanlıklar ise ibretlik.

Gözlerimizde yaş dilimizde dua vardı Tarihin kırılma noktalarından 15 Temmuz FETÖ ihaneti, Türk halkı kadar bölge ve dünya denklemini de ilgilendiren bir gelişme olarak kayıtlara geçti.