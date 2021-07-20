Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KOÇ | LEFKOŞA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu’nda milletvekillerine hitap etti. Konuşmasına, “Ebedî kardeşliğimizi bir defa daha ilan ediyoruz” diyerek başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“İnşallah gerçekleştirdiğimiz programlarla Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olacağız, hem de Barış Harekâtı’nın 47’nci yılını yaşayacağız. Bazı müjdelerimizi kamuoyu ve dünya ile paylaşacağız.

Bu dava öksüz, garip, sahipsiz değildir. Kıbrıs davası büyük bir davadır. Tarihi ile, vicdanı ile, kahramanlık destanı ile büyük bir milletin davasıdır. Kıbrıs davasının sahibi yavru vatan ile anavatanı ile büyük Türk milletinin tamamıdır. Bugünlere birilerinin ihsanıyla, lütfuyla değil bedel ödeyerek geldik. Bu topraklarda elde ettiğimiz her başarıyı çetin mücadelelerin sonucunda adeta söke söke kazandık.

Haksızlık karşısında sessiz kalanlardan olmadık. Kıbrıs Türk’ünü yok edeceklerini sananlar karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten iradesini buldular. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan belli çevrelerin kardeşliğimize fitne mayası çalmasına da müsaade etmeyeceğiz.

Buradaki kardeşliğimiz Amerika’da birilerini rahatsız etmiş olsa da biz burada kararlılıkla yürüyeceğiz. Yarınki konuşmamda da bunlara değineceğim. Adada kimin işgalci zihniyeti temsil ettiğini gayet iyi biliyoruz.

Hidrokarbon faaliyetlerinin hakça paylaşılması konusunda KKTC’nin tüm önerilerini ellerinin tersi ile itiyorlar. Bölgesel bir konferans düzenlenmesini önerdik. Hâlâ bir cevap alamadık. Bu bile kimin diyalogdan yana olduğunu göstermektedir.

BOYKOTÇULARA CEVAP

Erdoğan, Rum dostu KKTC vekilleri için “Gafillerin zehirli ayrılık oklarını Kıbrıs halkının kalbine saplamasına fırsat vermeyeceğiz. Tuzakları el birliğiyle bozacağız” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi:

“Şimdi müjdemi açıklamak istiyorum... KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var ne doğru dürüst bir parlamento binası var. İşte parlamento binamız burası. Bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina malum İngilizlere ait bir gecekondu. Onu da yakıştıramıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili çalışmanın projesi bitti, inşasına başlıyoruz. 500 dönüm arazi içinde külliyeleri yapacağız. İstiyoruz ki millet bahçesini de orada gerçekleştirelim.”

ERDOĞAN’DAN, AB ADALET DİVANI’NA:

BUNU KİPA TAKANLARA DA SÖYLE!

Erdoğan, AB Adalet Divanı’nın başörtüsü kararına ilişkin bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu: “Adalet Divanı’nın ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı’yla yakından uzaktan alakası yok. Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz. Bunların bir defa bunu öğrenmeleri lazım. Bunları anlamaları lazım. Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi? İnancının gereği neyse inancının gereğini yerine getiren Müslümanlara böyle bir yakıştırmayı yapmak ne Adalet Divanı’nın veyahut da ne başka tür divanların hakkı da değildir, yetkisinde de değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de! Resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı.

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