Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya son bir aydır global ısınmanın sebep olduğu aşırı iklim olaylarıyla mücadele ediyor. Rekor kıran sıcaklıklar ABD ve Kanada’da bini aşkın kişinin ölümüne yol açarken Almanya ve Belçika, yaşanılan yıkıcı sellerin ardından toparlanmaya çalışıyor. Ancak bilim adamları, insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların sürmesi hâlinde daha kötü olayların daha sık yaşanacağı konusunda uyarıyor. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışmada, sera gazı emisyonlarının aşırı oranlarda sürmesiyle 2050 yılına kadar ölümcül ısı dalgalarının yedi kat daha fazla artacağı belirtildi.

Uzmanlar, çalışma kapsamında gelecekteki çeşitli emisyon senaryoları altında aşırı sıcaklık olaylarının sıklığını modelledi. Rekor kıran sıcak hava dalgalarının, küresel ısınmanın şiddetiyle değil, iklimin ısınma hızıyla daha muhtemel hâle geldiği bulundu. Ayrıca sıcak hava dalgasının görülme sıklığının 2051-2080 döneminde 3 ila 21 katına kadar artacağı belirtildi. Ölümcül sıcaklıklardan ise en fazla kuzey orta enlemler etkilenecek ve bölgede bu tür olaylar her 6-37 yılda bir tekrar edecek. Çalışmanın başyazarı Erich Fischer “Modeller yalnızca daha yoğun uç noktaları değil, aynı zamanda önceki rekorları kıran olayları da yansıtıyor. Isınma olmadığında neredeyse imkânsız olan bu rekor düzeydeki aşırılıkların önümüzdeki on yıllarda gerçekleşmesi muhtemeldir” dedi. Çalışmada yer almayan Bristol Üniversitesinden iklim bilimci Vikki Thompson ise şöyle konuştu: Geçen ay, ABD ve Kanada’da sıcaklık rekorları kırıldı ve bini aşkın kişi öldü. Avrupa ve Çin’de yıkıcı seller yaşadı. Global ısınmanın gezegenimizi etkilediği açık.

Meteoroloji o illeri uyardı: Sıcaklık 8 derece artabilir Meteoroloji, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye için sıcaklık uyarısında bulundu. Meteoroloji, bu illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini söyledi.