Anadolu Üniversitesi (AÜ), 2021-2022 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı ile ilgili bir açıklamada bulundu. AÜ'nün resmî internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre sınav başvuruları 3 Ağustos saat 23:59’a kadar uzatıldı. Sınava Aday İşlemleri Sistemi https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini ise 16-20 Ağustos tarihleri arasında alabilecek. Sınav 22 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
Açıköğretim öğrencileri dikkat! Anadolu Üniversitesi'nden flaş duyuru Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alınmadığı açıklandı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim'den bir hizmet daha! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, öğrencileri için destek hizmetlerini geliştirerek daha kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.
Antrenörlük temel eğitim sınavı başvuruları uzatıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021-2022 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvurularının uzatıldığını açıkladı.
Anadolu Üniversitesi (AÜ), 2021-2022 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı ile ilgili bir açıklamada bulundu. AÜ'nün resmî internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre sınav başvuruları 3 Ağustos saat 23:59’a kadar uzatıldı. Sınava Aday İşlemleri Sistemi https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerini ise 16-20 Ağustos tarihleri arasında alabilecek. Sınav 22 Ağustos tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
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