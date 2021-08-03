Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 1 haftadır yangın felaketi ile mücadele ediyor. Havadan karadan dur durak bilmeden yapılan müdahaleler tüm hızı ile devam ederken muhalefet partilerinden gelen tepkiler ise dikkat çekti. Bu tepkilerin bir çoğu iftira boyutuna kadar dayanmış durumda, tüm bunlar alevlerle savaşan kahramanların mücadelesini gölgede bıraktı.



"VALLAHİ HELİKOPTER GÖRMEDİK"

Başta CHP'li bölge belediye başkanları olmak üzere CHP'li milletvekilleri bu yönde sosyal medyada birçok paylaşıma imza attı. Aralarından biri de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay oldu. Bodrum’da açıklama yapan Altay, yemin ederek bölgede yangına müdahale eden helikopter görmediklerini söyledi. Altay, "Bakan diyor ki, sadece bugün helikopterler 1000 sorti yapmış. Biz de bugün sabahtan beri belediye başkanlarımızla yangın bölgesinde dağ bayır geziyoruz. Vallahi de billahi de bir tane helikopter görmedik.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, yangının olanca şiddetiyle devam ettiği Gündoğmuş'ta müdahalenin yetersiz kaldığı ve helikopterlerin bölgede olmadığını öne sürdü. Tüm bunların hemen ardından sosyal medyada #ÖzürDileBöcek hactagi ile çok sayıda tepki geldi.



AYNI KAREDE 5 HELİKOPTER

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu yalanları yaptığı bir paylaşımla ortaya çıkardı. Altun, "Ormanın Kahramanları bugün Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu. Tek karede 5 helikopter…" dedi.

Altun paylaşımını StrongTürkiye etiketiyle yaptı.



MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU DA İDDİALARA CEVAP VERDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in helikopter iddiasına yönelik, "Helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" dedi.

Bakan Pakdemirli: 13 orman yangını sürüyor Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangınlar ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, 150 orman yangınından 137'sinin söndürüldüğünü söyledi.



Antalya Gündoğmuş'tan güzel haber! Yangın kontrol altında Orman yangını sebebiyle boşaltılan Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ekiplerin mücadelesi sonuç verdi. Alevler, ilçe merkezine gelmeden kontrol altına alındı.





