Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihli orman yangınları detay durumu listesini açıkladı. Bakan Pakdemirli, 137 orman yangının kontrol altına alındığını belirtti. 13 yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

Pakdemirli, Antalya'da 18 yangından 3’ünün, Adana’da 23 yangından 1’inin, Muğla’da 12 yangından 6’sının, İzmir’de 11 yangından 1’inin, Isparta’da 2 yangından 1’inin, Denizli'de de 2 yangından 1’inin devam ettiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor. Orman kahramanlarının 6 ilde 13 farklı yangında olan mücadelesi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli: Muğla Kavaklıdere'deki yangın kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlar ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, en son olarak Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Şu ana kadar 118 yangının söndürüldüğünü belirten Pakdemirli, 7'sisin ise sürdüğünü söyledi.

Bakan Pakdemirli'den Adana'daki orman yangını hakkında açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana’da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.