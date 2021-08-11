Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Türk kadınlarına ve mültecilerle ilgili yorumlarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kullandığı ifadelerle kamuoyunun tepkisini toplayan Afganistanlı Sunatullah Saadat'ın Özbekistan'da olduğu öğrenildi. Saadat yaklaşık 5 ay önce Türkiye'den Özbekistan'a kaçak yollarla geçti.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden paylaştığı videosu tepkilere neden olan Afganistanlı Sunatullah Saadat hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, Saadat'ın kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve Gümüşhane'de "geçici sığınma" başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

5 AY ÖNCE YASA DIŞI YOLLARLA KAÇMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iş yeri adresi Fatih'te olan ancak uzun süredir buraya gitmediği belirlenen şüphelinin, bir süre Samsun'da bulunduğu ve 5 ay önce de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Afganistan'a gittiği belirlenen şüphelinin bir süre önce de Özbekistan'a geçtiği öğrenildi.

İstanbul'da asker kıyafetiyle dolaşan Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin muhafaza altına alındığı bildirildi. Öte yandan Van'ın Çaldıran ilçesinde de jandarma ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 300 kaçak göçmen yakalandı.