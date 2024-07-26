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8 gündür aranıyordu, yaşlı kadının cesedi zeytinlikte bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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8 gündür aranıyordu, yaşlı kadının cesedi zeytinlikte bulundu!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da 8 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki Yüksel Akın ölü olarak bulundu. Kadının cesedi zeytinlik alandan çıktı, polis kesin ölüm sebebini araştırıyor...

Gemlik’in Kumla Mahallesi'nde, 8 gündür kayıp olan Yüksel Akın’ın (72) zeytinlik alanda cesedine ulaşıldı. Kumla mahallesi Porsuk Deresi civarında kokudan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada cesede ulaşıldı.

8 gündür aranıyordu, yaşlı kadının cesedi zeytinlikte bulundu! - 1. Resim

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, nöbetçi savcı incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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