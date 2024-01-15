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    80 yaşındaki hastayı kurtarmak için sağlık ekipleri kazma kürekle kar temizledi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Bitlis’te 80 yaşındaki tansiyon hastasına müdahale etmek için yola çıkan ambulans kara saplandı. Sağlık ekipleri yolu açmak için kazma kürekle kar temizledi. Yoğun uğraşlar sonucunda hastaya ulaşan ekipler Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirdi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Köçyiğit köyünde yaşayan 80 yaşındaki tansiyon hastası vatandaş rahatsızlanınca ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

    Hastaya müdahale etmek için hızla bölgeye giden 112 sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans karla kaplı yolda kayarak kara saplandı. Ellerine kürekleri alan sağlık çalışanları, uzun uğraşlar sonucu ambulansı saplandığı yerden çıkardı. Sağlık çalışanları daha sonra hastayı alarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirdi.

    80 yaşındaki hastayı kurtarmak için sağlık ekipleri kazma kürekle kar temizledi

    Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekiplerimiz tarafından Hizan’a bağlı Koçyiğit köyünde yoğun kar yağışı sebebiyle zor şartlar altında sağlık kurumuna ulaşmakta zorlanan 80 yaşındaki tansiyon hastamızın evde ilk müdahalesi yapılarak, vatandaşımızın kısa süre içerisinde Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine nakli sağlandı” denildi.

    80 yaşındaki hastayı kurtarmak için sağlık ekipleri kazma kürekle kar temizledi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BitlisKarAmbulans
    Haberler > Gündem > 80 yaşındaki hastayı kurtarmak için sağlık ekipleri kazma kürekle kar temizledi
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