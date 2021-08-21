Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Tel Temir’de bulunan gizli PKK askerî konsey merkezi, MİT tarafından tespit edildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör üssünü tam isabetle vurdu. Sözde merkezde bulunan 4 terörist öldü. Teröristlerin, Menbiç, Azez, Afrin, Cerablus, Tel Abyat ve Resulayn gibi terörden arındırılan bölgelere yönelik bombalı saldırıları yöneten sözde komutanlar olduğu belirlendi.

İmha edilen hainler arasında PKK’nın kadın yapılanması YPJ’nin sorumlusu Sosan da bulunuyor. Diğer teröristler ise Kandil kadrosundan Savsan Ferhat, Bevan Ramazan ve Seyfullah Ahmet.

Diğer yandan Haseke-Kamışlı yolunda araçla seyir hâlindeki Renas Roj kod adlı sözde PKK komutanı, SİHA’larca vurularak öldürüldü.

PKK’nın sözde sorumlusu Hasan Said Hasan öldürüldü Terör örgütü PKK’nın Sincar’da faaliyet gösteren kolu YBŞ’nin sözde Genel Sorumlusu olan Hasan Said Hasan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) düzenlediği nokta operasyonda etkisiz hale getirildi. Said Hasan'ın operasyon öncesi üst düzey örgüt mensuplarıyla bir araya geldiği belirlendi

Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 8 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı açıkladı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava kuvvetleri tarafından öldürüldü.