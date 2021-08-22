Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Afganistan’da yaşanan gelişmeler sonrasında İran sınırından Türkiye’ye yönelen göç dalgası bir defa daha gündeme gelirken, İran-Türkiye sınırında güvenlik güçlerinin aldığı tedbirleri ve büyük bir bölümü tamamlan güvenlik duvarını yerinde inceledik. İçişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı koordinasyonda düzenlenen programda, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve ekibi, basın mensuplarına sınırdaki tedbirleri yerinde gösterdi.

TEYAKKUZ HÂLİNDELER

Türkiye-İran sınırında görev yapan Jandarma, Kara Kuvvetlerine bağlı birlikler, Özel Harekât polisleri ve güvenlik korucuları yoğun bir çalışma yürütüyor. İran ile en uzun sınıra sahip olan Van’da, yasa dışı göçün engellenmesi, kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması ve PKK’lı teröristlerin ülkeye sızmalarının önüne geçilmesi amacıyla sınır hattında üst düzey güvenlik tedbirleri alınıyor.

İHA’LARLA HAVADAN KONTROL

Sınır boyunca güvenliğin daha sıkı tutulması için bölgeye takviye olarak gönderilen askerî birlikler ile özel harekât polisleri, koordinasyon içerisinde, onlarca zırhlı araç, drone, termal kamera, İHA ve SİHA’ların da desteğiyle İran sınırını kontrol ediyor. Gündüz sınır hattında gözetleme, devriye gö-revi yapan, havadan bölgeyi kontrol eden güvenlik güçleri, hava kararınca da termal ve gece görüş özellikli kameralar, İHA ve SİHA’ların yardımıyla sınırı 24 saat göz hapsinde tutuyor. Teknolojinin tüm imkânlarının kullanıldığı, gerekli tüm tedbirlerin alındığı sınırda, gece yürütülen faaliyetlerle düzensiz göçmenlerin karanlıktan yararlanarak sınırdan geçmeleri de engelleniyor.

ÖNCELİK GÜVENLİK DUVARI

560 kilometre kara sınırımız bulunan İran sınırına düzensiz göç, kaçakçılık ve terör sızmalarını engellemek amacıyla 242 kilometre uzunluğunda güvenlik duvarı planlanıyor. Bunun 156 kilometresi tamamlanmış durumda. İran’la sınırı bulunan Iğdır ve Ağrı’daki güvenlik duvarı tamamlanırken, Van’da yoğun bir çalışma yürütülüyor. İran-Van sınırına 64 kilometrelik güvenlik duvarı örülecek. Proje, üç etapta gerçekleştirilecek. Bugüne kadar duvarın 6 kilometresi tamamlandı. Hakkâri’de ise duvarın inşasında sona gelindi. Duvarının yanı sıra bu illerin İran’la olan sınırında 109 kilometre aydınlatma sistemi, 79 kilometre kamera ve algılayıcı sistem kuruldu. Öte yandan, bölgede duvar yapımına engel olan mayınlar da temizleniyor. Bugüne kadar güvenlik güçleri tarafından 3 bin 500 mayın temizlendi. Eylül ayı sonunda kadar ise sınır hattında kalan tüm mayınların temizlenmesi planlanıyor.

SIZMAYA KARŞI TERMAL TEDBİR

İran sınırına örülen güvenlik duvarı 3 metre yüksekliğindeki beton bloklar ve bloklar üzerinde 1 metre dikenli telden oluşuyor. Termal kameralarla 7/24 takip ediliyor. Yerleştirilen bu kameralarla ve algılayıcı sistemlerle düzensiz göç hareketleri sürekli izleniyor ve anında müdahale ediliyor. Yine İran sınırı boyunca elektro-optik kuleler ve haberleşme kuleleri inşa ediliyor. Yüzde 90’ı tamamlanan bu kuleler, 740 kilometrelik bir alanda entegre sınır yönetiminde kilit rol oynuyor. Sadece gözetleme amaçlı olmayan kuleler, kara gözetleme radarı, termal kamera, gündüz kamera sistemi, GPS alıcısı, lazer uzaklıkölçer, dijital manyetik pusula gibi sistemleri de bünyesinde barındırıyor. Bu kuleler sayesinde termal kameralar ile en az 10 kilometreden insan algılama, en az 4 kilometreden ise insan tanıma yapılıyor. Gündüz görüş kameralarıyla ise en az 3 kilometreden insan, en az 8 kilometreden araç algılama, en az 1 kilometreden insan tanıma, en az 2 kilometreden araç tanıma gerçekleştiriliyor.

HENDEKLER DE KAZILDI

Güvenlik duvarının yanı sıra sınır hattına kazılan hendeklerle de düzensiz göçün önüne geçiliyor. Hudut hattında bugüne kadar 4 metre derinlik ve 4 metre genişliğinde 123 kilometre hendek kazıldı. Ayrıca jiletli teller yerleştirildi.

İHA ve SİHA'lar da görevde: Sınırda göçmen alarmı Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları devam ederken, güvenlik güçlerince korunan sınır hattında düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor. Hâlen 295 kilometrelik sınır hattının çalışmaları devam ediyor. Van-İran sınırlarında 64 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının ikinci etabı da başladı. Bölgede SİHA ve İHA’lar da en üst düzeyde kullanılıyor, alınan görüntüler anında güvenlik güçleriyle paylaşılıyor.

Göç hareketliliğine önlem! Bakan Akar sınır hattında Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududunda alınan tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde! Kuş uçurtmuyorlar Van'da, İran sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, "hudut namustur" şiarıyla hem yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi hem de teröristlerin sızmasının engellenmesi için gece gündüz görev yapıyor.